Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 сентября

Установлен новый рекорд заболеваемости. При этом скончались четыре пациента.

По данным на утро 15 сентября в Кемеровской области выявили 126 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 42, Прокопьевск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 11, Междуреченск — 11, Киселёвск — 11, Белово — 4, Мыски — 2, Осинники — 2, Анжеро-Судженск — 2, Полысаево — 1, Беловский район — 2, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий район — 2, Тяжинский район — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента, у которых ранее выявили коронавирус. Это жители Новокузнецка, Кемерова и Киселёвска.

«У мужчины 1936 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1946 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии дыхательной системы и патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

148 пациентов были выписаны.

За весь период наблюдения, с 13 марта по 15 сентября, в Кузбассе зарегистрировано 7 935 случаев коронавируса: 2 014 пациентов остаются под наблюдением медиков, 5 847 выздоровели, 74 скончались.