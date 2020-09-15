В Кузбассе вновь введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о дополнительных ограничениях по коронавирусу.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Кемеровской области вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее распоряжение губернатора Кузбасса «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» появилось в электронном бюллетене правительства региона.

«Учитывая предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области — Кузбассу от 14.09.2020 № 18 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области — Кузбассе», ввести с 17.09.2020 по 30.09.2020 для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях», — говорится в документе.

Исключениями, которые позволяют выходить из дома, могут считаться: посещение медицинских организаций, аптек, магазинов, органов государственной власти и местного самоуправления, визиты к родственникам и экстренные случаи, носящие неотложный характер.

Также в документе отмечается, что «режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования».