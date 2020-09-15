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Появились фото с места обнаружения «других частей» расчленённого трупа в Междуреченске

15 сентября 2020 в 13:27

По мнению очевидцев, это фрагменты тела, ранее найденного в реке Уса.

В Междуреченске нашли оставшиеся части расчленённого тела, которое ранее обнаружили в реке Уса. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 11 сентября на берегу реки Уса в Междуреченске нашли расчленённое тело мужчины. По факту обнаружения частей тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По словам свидетелей, вечером 14 сентября в районе дома № 44 по проспекту 50 лет Комсомола работали правоохранительные органы. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что около мусорных баков разбросаны пакеты с мусором. Очевидцы утверждают, что в баках были найдены «какие-то пакеты и окровавленное одеяло».

Однако следователи опровергли информацию.

«Среди мусора в Междуреченске не были найдены части человеческого тела», — сообщили в пресс-службе СУ СК Кузбасса.

 

Фото: соцсети.


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