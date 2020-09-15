Житель Ленинска-Кузнецкого запустил тротуарной плиткой в окно возлюбленной

Так он переживал расставание.

Житель Ленинска-Кузнецкого, переживая расставание с возлюбленной, повредил её машину и разбил окно квартиры. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области, сигнал о происшествии в многоквартирном доме по улице Кузбасской поступил в ночное время.

На месте росгвардейцы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Дебошира пришлось задержать силой.

«Выяснилось, что ранее 33-летний горожанин запустил куском тротуарной плитки в окно женщины, к которой пришёл выяснить отношения. В результате он не только разбил окно, но повредил припаркованную во дворе машину и устроил потасовку с соседями женщины, которые пытались его остановить», - рассказали в ведомстве.

Бойцы Росгвардии задержали агрессивного мужчину и передали его для дальнейших разбирательств сотрудниками полиции.