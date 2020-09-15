В Кузбассе водитель сбил 16-летнюю девушку и спрятался в лесу

ДТП произошло в Березовском.

Около 23:00 в понедельник, 14 сентября, ВАЗ-2106 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Машина с места происшествия скрылась.

«На поиски водителя был ориентирован весь личный состав ОВД города. В ходе розыскных мероприятий описанный очевидцами происшествия автомобиль был замечен на одной из улиц. Водитель машины требование об остановке проигнорировал и попытался скрыться от полицейских», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области,

Уходя от преследования, нарушитель покинул город, бросил свою машину и убежал. Полицейские продолжили поисковые мероприятия и в результате задержали его в лесном массиве. Задержанным оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что у него нет прав, а за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составили четыре административных протокола — в том числе за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП. Собранные материалы были направлены в суд, который приговорил нарушителя к 17 суткам ареста и штрафу в 1 800 рублей.

Пострадавшей диагностировали многочисленные травмы. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.