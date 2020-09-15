Кузбассовец потерял пальцы под поездом

Молодой мужчина был пьян.

ЧП произошло ночью 15 сентября в Ленинске-Кузнецком. На участке железной дороги, проходящей по территории города (9 пикет 200 километра перегона станций Ленинск-Кузнецкий-1 – Байкаим), был серьёзно травмирован 27-летний мужчина.

По данным управления МВД на транспорте в СФО, машинист грузового поезда заметил мужчину, который находился очень близко от железнодорожных путей и не реагировал на подаваемые звуковые сигналы. И хотя машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В итоге поезд зацепил мужчине руку и голову.

«В результате 27-летний житель Ленинска-Кузнецкого получил открытую черепно-мозговую травму и размозжение левой кисти. Пострадавшего доставили в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, где медики ампутировали несколько фаланг пальцев. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии», - сообщили в ведомстве.

Когда мужчина очнулся после операции, которую экстренно проводили медики, чтобы спасти ему жизнь, его опросили полицейские, чтобы установить обстоятельства травмирования. Он рассказал, что был в тот момент настолько пьян, что даже не совсем понимал, что находится возле железнодорожных путей, был дезориентирован в пространстве и сигналов, которые подавал машинист, и даже приближение самого поезда не заметил.