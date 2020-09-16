В кемеровском УЕЗТУ напомнили, чем грозит отказ надеть маску в транспорте

Режим должны соблюдать все без исключения.

Кемеровчанам напомнили, что по распоряжению губернатора, соблюдать масочный режим в общественном транспорте должны все без исключений.

«Уважаемые пассажиры, напоминаем, что масочный режим — действенная мера профилактики, которая используется для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, поэтому просим вас неукоснительно соблюдать его в пассажирском транспорте города!» — отметили в управлении.

Если пассажир отказывается надевать маску, перевозчик обязан вынести ему устное предупреждение. Если же требование будет проигнорировано, водитель или кондуктор должны будут уведомить полицию или сотрудников Роспотребнадзора, имеющих право составлять протокол о совершении административного правонарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Наказание представляет собой предупреждение или штраф от 1 000 до 30 000 рублей). Кроме того, транспорту запрещено начинать движение при наличии в салоне человека без маски.

Кемеровчан также попросили сообщать в справочно-информационную службу УЕЗТУ по телефону 57-46-57 о водителям или кондукторах, которые работают без маски. Важно при этом указать номер маршрута, название остановки, направление движения, время и, по возможности, госномер транспортного средства.