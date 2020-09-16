В Кемерове строители культурного кластера жалуются на долги по зарплате

И отказываются спускаться с крана.

В Кемерове строители одного из объектов культурного кластера отказались спускаться с башенного крана. Как сообщает Сибдепо, рабочие заявили, что не спустятся до тех пор, пока работодатель не выплатит им долги по зарплате.

Речь идёт о рабочих строящегося жилого дома для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Высшей школы музыкального и театрального искусств. Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова назвала открытие филиала МГАХ в Кузбассе «историческим событием».

«На место выехал прокурор области Павел Бухтояров для выяснения всех обстоятельств. От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского районов проводится проверка», – цитирует портал пресс-службу областной прокуратуры.

По жалобе ведомство организовало проверку исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.

На месте работала прокуратура, полиция и сотрудники Кемеровской службы спасения.