Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове строители культурного кластера жалую...

В Кемерове строители культурного кластера жалуются на долги по зарплате

16 сентября 2020 в 09:44

И отказываются спускаться с крана.

В Кемерове строители одного из объектов культурного кластера отказались спускаться с башенного крана. Как сообщает Сибдепо, рабочие заявили, что не спустятся до тех пор, пока работодатель не выплатит им долги по зарплате.

Речь идёт о рабочих строящегося жилого дома для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Высшей школы музыкального и театрального искусств. Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова назвала открытие филиала МГАХ в Кузбассе «историческим событием».

«На место выехал прокурор области Павел Бухтояров для выяснения всех обстоятельств. От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского районов проводится проверка», – цитирует портал пресс-службу областной прокуратуры.

По жалобе ведомство организовало проверку исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.

На месте работала прокуратура, полиция и сотрудники Кемеровской службы спасения.


Читайте также

Content shapka 2 2
Житель Ленинска-Кузнецкого запустил тротуарной плиткой в окно возлюбленной
Content 7 main v1592397236
В Кузбассе водитель сбил 16-летнюю девушку и спрятался в лесу
Content 1898047
Кузбассовец потерял пальцы под поездом
Content ce59e3e3 1c51 4f6d 84aa 2a3d9b92d72a
В кемеровском УЕЗТУ напомнили, чем грозит отказ надеть маску в транспорте

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?