Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 сентября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 16 сентября в Кемеровской области выявили 125 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло восьми тысяч.

«Анжеро-Судженск — 26, Новокузнецк — 17, Междуреченск — 15, Берёзовский — 14, Прокопьевск — 12, Белово — 9, Кемерово — 7, Топкинский муниципальный округ — 4, по 3 — Киселёвск, Яйский и Яшкинский районы, по 2 — Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Кемеровский муниципальный округ, по одному заболевшему — Калтан, Осинники, Беловский, Мариинский, Прокопьевский районы и Гурьевский муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1952 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1954 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1958 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

98 пациентов были выписаны.

За всё время наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 8 060 случаев коронавируса: 2 037 человека остаются в больницах, 5 945 выздоровели, 78 скончались.