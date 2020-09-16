В Кемерове снесли более 50 незаконно установленных ларьков

Об этом рассказали в мэрии.

Ранее в столице Кузбасса специалисты выявили 112 нестационарных торговых объектов, установленных без разрешительной документации. С начала года более 50 из них уже демонтировали.

«На сегодняшний день заключены договоры аренды земельных участков на 4 киоска, 31 объект собственники убрали в добровольном порядке, 23 — были демонтированы принудительно», — сообщили в мэрии.

В частности, на улице Шахтёрской, 2 был демонтирован ларёк, где продажа велась без документации.

В администрации напомнили, что в городе предусмотрено 548 адресов для размещения киосков. Снос незаконно размещённых павильонов в Кемерове продолжится.

Фото: администрация Кемерова.