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В Прокопьевске пенсионера с ребенком сбили на пешеходном переходе

16 сентября 2020 в 13:33

Оба получили травмы.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 14 сентября в Прокопьевске. Около 11:50 на улице Советов на пешеходном переходе сбили мужчину с ребенком.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona при повороте направо с улицы Ноградской на улицу Советов совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства», - рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Кемеровской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы мужчина 66 лет и мальчик 7 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.


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