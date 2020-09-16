В Кемерове медики спасли потерявшего сознание на улице мужчину

Он бежал по улице и внезапно рухнул.

Кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями с места происшествия на Советском проспекте. Вечером 15 сентября там потерял сознание молодой мужчина. По словам очевидцев, он бежал по улице и внезапно рухнул на землю.

«В машине скорой помощи медики привели мужчину в сознание, однако когда они его попытались проводить в больницу, пациент вырвался и убежал», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

О том, что именно произошло с пострадавшим, пока не уточняется.

Фото: vk.com/incident_42