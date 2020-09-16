Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове медики спасли потерявшего сознание н...

В Кемерове медики спасли потерявшего сознание на улице мужчину

16 сентября 2020 в 14:34

Он бежал по улице и внезапно рухнул.

Кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями с места происшествия на Советском проспекте. Вечером 15 сентября там потерял сознание молодой мужчина. По словам очевидцев, он бежал по улице и внезапно рухнул на землю.

«В машине скорой помощи медики привели мужчину в сознание, однако когда они его попытались проводить в больницу, пациент вырвался и убежал», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

О том, что именно произошло с пострадавшим, пока не уточняется.

 

 

 

Фото: vk.com/incident_42


Читайте также

Content unnamed
В Кемерове строители культурного кластера жалуются на долги по зарплате
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 сентября
Content 602fe6b0 f7db 11ea 87f6 77c044933031
В Кемерове снесли более 50 незаконно установленных ларьков
Content 576fef92f3ef7b95ae5841fe39e7eb0b
В Прокопьевске пенсионера с ребенком сбили на пешеходном переходе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?