В Кемерове медики спасли потерявшего сознание на улице мужчину

Он бежал по улице и внезапно рухнул.
Кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями с места происшествия на Советском проспекте. Вечером 15 сентября там потерял сознание молодой мужчина. По словам очевидцев, он бежал по улице и внезапно рухнул на землю.
«В машине скорой помощи медики привели мужчину в сознание, однако когда они его попытались проводить в больницу, пациент вырвался и убежал», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.
О том, что именно произошло с пострадавшим, пока не уточняется.
Фото: vk.com/incident_42
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