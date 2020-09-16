В Кузбассе возникла угроза вспышки птичьего гриппа

Об этом предупредил Россельхознадзор.

В Кемеровскую область может зайти смертельно опасный птичий грипп. Как рассказали в областном Россельхознадзоре, возбудитель уже выявили в соседних для Кузбасса областях. Так, в Омской области 24 неблагополучных очага, в Тюменской – 9, по 3 в Челябинской и Курганской областях.

«В связи с активной сезонной миграцией перелетных птиц специалистами прогнозируется дальнейшее ухудшение эпизоотической ситуации по заболеванию», — добавили в управлении.

Дикие птицы гриппом зачастую массово не болеют, угроза сильна для домашних птиц, болезнь может вызвать массовую гибель. Для человека заболевание потенциально опасно тем, что может развиться уже через пару часов после заражения. Из симптомов: озноб, температура около 38°С и выше, мышечные и головные боли, понос, рвота. Вирус может вызвать пневмонию, болезнь почек, поразить мозг, проявляется она также кровавым кашлем.

Россельхознадзор советует кузбассовцам, которые держат домашнюю птицу:

не выпускать их на улицу;

исключить контакты с дикими птицами;

не закапывать самостоятельно трупы, обнаруженные на улице, а незамедлительно сообщать в ветеринарную службу района;

соблюдать все правила и нормы гигиены;

В качестве профилактики кузбассовцам рекомендуют употреблять мясо и яйца только после тщательной термической обработки (яйцо варить не менее 10 минут, мясо — не менее 30 минут при температуре 100°С), и покупать их только в проверенных магазинах, избегать рынков.

Также не стоит трогать и не кормить уличных птиц (голубей, воробьев и т. д.).