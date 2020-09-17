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В Кузбассе задержали подозреваемых в нападении на водителя «скорой»

17 сентября 2020 в 10:13

Преступление они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи. Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, сигнал о происшествии на улице Клименко был получен в 00:03 17 сентября.

«Потерпевший прибыл на вызов к одному из домов на улице Клименко и, в то время, когда он ожидал фельдшера и медработника, к нему подошли двое неизвестных и избили. В результате 56-летний мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. Мужчины дали признательные показания и пояснили, что избили водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».


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