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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 сентября

17 сентября 2020 в 11:20

Скончались два пациента.

По данным на утро 17 сентября в Кемеровской области выявили 128 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло восьми тысяч.

«Киселёвск — 23, Кемерово — 21, Новокузнецк — 19, Прокопьевск — 18, Анжеро-Судженск — 13, Междуреченск — 8, Белово — 5, Мыски — 4, Осинники — 4, по два заболевших — Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский район, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа, по одному — Тайга, Беловский и Ижморский районы, Крапивинский и Топкинский муниципальный округа,», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента. Они проживали в Кемерове и Новокузнецке.

«У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

80 пациентов были выписаны.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 8 188 случаев коронавируса: 2 083 человека остаются в больницах, 6 025 выздоровели, 80 скончались.


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