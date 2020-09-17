Минздрав Кузбасса: коронавирус выявлен в 25 школах региона

Ряд школ полностью переведен на «удалёнку».

С начала учебного года коронавирусная инфекция подтвердилась в 25 школах Кузбасса. Такую информацию озвучила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

По ее словам, это отдельные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«В трёх образовательных учреждениях — в Междуреченске, Топкинском и Беловском районах — случаи заболевания зарегистрировали в последние сутки. Всего выявлено 34 случая, по одному случаю в трёх названных школах — вчера. Среди заболевших 9 школьников, 19 преподавателей, и 6 человек — это иные сотрудники образовательных учреждений», — сообщила замминистра.

Она также напомнила, что меры ограничительного характера принимаются в каждом конкретном случае индивидуально. В большинстве случаев на изоляцию стараются отправлять только один класс, а не всю школу.

В то же время к настоящему моменту ряд школ переведён на «удалёнку» полностью: две школы в Беловском районе, одна — в Ленинске-Кузнецком и одна в Топкинском районе.