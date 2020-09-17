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Пожилых кузбассовцев будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

17 сентября 2020 в 14:06

Не исключено, что режим будет продлен и после 30 сентября.

Кузбассовцам в возрасте 65 лет и старше грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом 17 сентября во время брифинга рассказала журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новосёлова.

Напомним, режим самоизоляции для пожилых в регионе ввели до 30 сентября. Жителям в возрасте 65 лет и старше можно покидать дом для посещения медицинской организации; аптеки, салона оптики, магазина; органов госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; образовательных организаций по семейным нуждам и для оказания помощи родственникам, а также в экстренных ситуациях. В остальных случаях им необходимо находиться дома.

«Необходимо посещать места общественного пользования только в случае необходимости. Нужно исключить лишний контакт. Предусмотрена мера ответственности– от предупреждения до штрафа», — прокомментировала Маргарита Новосёлова.

По ее словам, в последние несколько недель именно людей старшего возраста среди заболевших оказалось больше всего. Поэтому и было принято решение объявить ограничительные мероприятия.

Новоселова также не исключила возможности продления ограничительных мероприятий и после 30 сентября.

 


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