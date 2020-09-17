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Илья Середюк показал автобусы, которые поступят в Кемерово

17 сентября 2020 в 15:34

В настоящее время их собирают специалисты на заводе НефАЗ.

Глава столицы Кузбасса опубликовал фотографии автобусов, которые поступят в областной центр до конца года.

Как сообщалось ранее, в Кемерово поступят 25 новых низкопольных автобусов. Они будут ходить по маршрутам № 23 и № 27. За два года Кемерово получит более 75 единиц подвижного состава.

«Это будут газомоторная техника, полностью низкопольная и класса большой вместимости», — написал мэр в своем Instagram.

В настоящее время их собирают специалисты на заводе НефАЗ.

 

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk


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