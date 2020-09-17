Илья Середюк показал автобусы, которые поступят в Кемерово

В настоящее время их собирают специалисты на заводе НефАЗ.
Глава столицы Кузбасса опубликовал фотографии автобусов, которые поступят в областной центр до конца года.
Как сообщалось ранее, в Кемерово поступят 25 новых низкопольных автобусов. Они будут ходить по маршрутам № 23 и № 27. За два года Кемерово получит более 75 единиц подвижного состава.
«Это будут газомоторная техника, полностью низкопольная и класса большой вместимости», — написал мэр в своем Instagram.
В настоящее время их собирают специалисты на заводе НефАЗ.
Фото: instagram.com/ilyaseredyuk
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