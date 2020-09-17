В Юрге убийца попался, вернувшись посмотреть на труп

Преступник и жертва распивали горячительное в подъезде.

Жителя Юрги осудили за причинение смерти по неосторожности своему знакомому. В декабре 2019 года он случайно убил его, будучи пьяным.

Примечательно, что с погибшим осуждённый познакомился в отделении полиции. Позже приятели распивали спиртное в подъезде одного из жилых домов. Именно горячительные напитки стали причиной ссоры.

«В ходе конфликта обвиняемый толкнул собеседника с лестницы, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму. После этого мужчина ещё несколько раз ударил собутыльника в грудь руками и ногой, сломав рёбра. Шум привлёк жильцов подъезда, которые выгнали нападавшего и вызвали «скорую помощь» избитому, который позже скончался в больнице», — сообщили в следственном комитете.

Однако на следующий день агрессор решил вернуться в тот самый подъезд, чтобы посмотреть, на месте ли ещё его «друг». В момент прихода подозреваемого в подъезде как раз работала следственная группа. Мужчину сразу же задержали полицейские.

Юргинец признал свою вину и сотрудничал со следствием. В итоге ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года.