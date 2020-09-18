Кузбасские врачи восстановили оторванную руку пострадавшему в ДТП мужчине

При этом главной задачей было сохранить парню жизнь.
Ночью бригада сосудистых хирургов по вызову санавиации доставила в Кузбасскую клиническую больницу молодого мужчину. Он пострадал в ДТП и был в крайне в крайне тяжёлом состоянии.
«Серьезная травма, повреждения сосудов, локтевого сустава… По сути, рука была оторвана», — сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.
Пациентом занимались врачи сразу нескольких специальностей: сосудистые и нейрохирурги. В итоге, ему не только спасли жизнь, но и и восстановили руку.
«В момент, когда мы подходили к операционному столу, наша главная задача была сохранить жизнь парню», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов.
Теперь пациенту теперь предстоит пройти длительный период реабилитации.
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