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Кузбасские врачи восстановили оторванную руку пострадавшему в ДТП мужчине

18 сентября 2020 в 09:45

При этом главной задачей было сохранить парню жизнь.

Ночью бригада сосудистых хирургов по вызову санавиации доставила в Кузбасскую клиническую больницу молодого мужчину. Он пострадал в ДТП и был в крайне в крайне тяжёлом состоянии. 

«Серьезная травма, повреждения сосудов, локтевого сустава… По сути, рука была оторвана», — сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Пациентом занимались врачи сразу нескольких специальностей: сосудистые и нейрохирурги. В итоге, ему не только спасли жизнь, но и и восстановили руку.

«В момент, когда мы подходили к операционному столу, наша главная задача была сохранить жизнь парню», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов.

Теперь пациенту теперь предстоит пройти длительный период реабилитации.

 


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