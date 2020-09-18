Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 сентября

Умерли три пациента.

По данным на утро 18 сентября в Кемеровской области выявили 135 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло восьми тысяч.

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 34, Ленинск-Кузнецкий — 14, Берёзовский — 7, Осинники — 6, Междуреченск — 5, Прокопьевск — 4, Анжеро-Судженск — 4, по 3 — Кемеровский муниципальный округ, Мариинский и Яшкинский районы, по 2 — Полысаево и Гурьевский муниципальный округ, по одному заболевшему — Белово, Калтан, Тайга, Юрга, Беловский район и Крапивинский муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента. Они проживали в Новокузнецке, Гурьевске и Тайге.

«У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1950 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. У женщины 1953 рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

152 пациентов были выписаны.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 8 323 случая коронавируса: 2 063 человека остаются в больницах, 6 177 выздоровели, 83 скончались.