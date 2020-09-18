В южной столице Кузбасса прохожие избили таксиста

Нападавшие задержаны.

В Новокузнецке на улице Кирова несколько прохожих избили таксиста. По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, сигнал о происшествии правоохранители получили около 23:10 17 сентября.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали нападавших и доставили в отдел полиции.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Новокузнецке на улице Клименко двое прохожих избили водителя скорой помощи.