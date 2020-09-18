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В Кемерове металлические ограждения вдоль дорог заменят живыми изгородями

18 сентября 2020 в 14:33

Об этом рассказал глава города.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что вместо металлических оградок вдоль дорог столицы Кузбасса постепенно высадят кустарники.

Напомним, ограждения устанавливаются по федеральной программе в течение последних нескольких лет, чтобы психологически отделять пешеходную зону от проезжей части. По словам Середюка, многие горожане недовольны подобным решением. Эстетичней и безопасней, по мнению людей, высаживать живые кустарники. К тому же кусты способны смягчить силу удара при аварии, чего нельзя сказать про металлические ограждения.

«Нормативы это позволяют делать. Во время объезда приняли решение, посоветовавшись с руководством ГИБДД города, о сокращении объемов металлических ограждений в пользу кустарника», — написал мэр в своём Instagram.

Сроки, в которые преобразятся дороги города, пока не названы.


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