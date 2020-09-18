В Кемерове металлические ограждения вдоль дорог заменят живыми изгородями

Об этом рассказал глава города.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что вместо металлических оградок вдоль дорог столицы Кузбасса постепенно высадят кустарники.

Напомним, ограждения устанавливаются по федеральной программе в течение последних нескольких лет, чтобы психологически отделять пешеходную зону от проезжей части. По словам Середюка, многие горожане недовольны подобным решением. Эстетичней и безопасней, по мнению людей, высаживать живые кустарники. К тому же кусты способны смягчить силу удара при аварии, чего нельзя сказать про металлические ограждения.

«Нормативы это позволяют делать. Во время объезда приняли решение, посоветовавшись с руководством ГИБДД города, о сокращении объемов металлических ограждений в пользу кустарника», — написал мэр в своём Instagram.

Сроки, в которые преобразятся дороги города, пока не названы.