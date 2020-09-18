Новокузнечанин избил на улице не понравившегося ему прохожего

Пострадавшего госпитализировали.

В южной столице Кузбасса на улице Транспортная избили прохожего. Инцидент произошел в дневное время.

Прибывшие по сигналу бойцы Росгвардии обнаружили 33-летнего пострадавшего с многочисленными ушибами и ссадинами. Они вызвали скорую помощь и выяснили подробности нападения.

«Оказалось, что мужчину избил нетрезвый незнакомец, которому якобы не понравилось, как прохожий на него посмотрел. Он избил его, а затем скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали избитого новокузнечанина с подозрением на переломы рёбер и черепно-мозговую травму», - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Выяснив у очевидцев приметы нападавшего, росгвардейцы начали поиски. Его обнаружили во дворе дома, недалеко от места ЧП. Подозреваемым оказался 46-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к ответственности за побои.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.