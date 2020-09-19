Мэр Кемерова назвал места для благоустройства в 2021 году

Их выбрали сами горожане.

Глава областной столицы Илья Середюк сообщил, что в 2021 году обновятся девять общественных территорий. Их назвали сами кемеровчане - голосование завершилось на текущей неделе.

«Комиссия уже получила самые популярные предложения кемеровчан. Они касаются и благоустройства, и установки новых элементов для досуга наших детей. Этот список сформирован. На сегодня мы знаем, что туда вошли 9 территорий», — рассказал градоначальник во время традиционного эфира «Кемерово. Неделя».

Так, по его словам главы города, в Рудничном районе продолжится благоустройство Сквера молодожёнов. Предполагается создание небольших зон для отдыха — подобие мини-скверов, также появится площадка для занятий воркаутом.

Кроме того, памп-треки и скейт-парки оборудуют в сквере Новорожденных на ФПК, на бульваре Патриотов и на других территориях.