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Мэр Кемерова назвал места для благоустройства в 2021 году

19 сентября 2020 в 16:13

Их выбрали сами горожане.

Глава областной столицы Илья Середюк сообщил, что в 2021 году обновятся девять общественных территорий. Их назвали сами кемеровчане - голосование завершилось на текущей неделе.

 «Комиссия уже получила самые популярные предложения кемеровчан. Они касаются и благоустройства, и установки новых элементов для досуга наших детей. Этот список сформирован. На сегодня мы знаем, что туда вошли 9 территорий», — рассказал градоначальник во время традиционного эфира «Кемерово. Неделя».

Так, по его словам главы города, в Рудничном районе продолжится благоустройство Сквера молодожёнов. Предполагается создание небольших зон для отдыха — подобие мини-скверов, также появится площадка для занятий воркаутом.

Кроме того, памп-треки и скейт-парки оборудуют в сквере Новорожденных на ФПК, на бульваре Патриотов и на других территориях.


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