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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 сентября

19 сентября 2020 в 11:22

Больше всего заболевших в Кемерове, при этом скончались еще двое.

На утро 19 сентября в Кемеровской области ещё у 127 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово — 44, Анжеро-Судженск — 20, Новокузнецк — 18, Ленинск-Кузнецкий — 9, Промышленновский МО — 5, по 4 — Белово и Полысаево, по 3 — Киселёвск, Междуреченск, Гурьевский МР, по 2 — Ижморский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, по 1 — Берёзовский, Калтан, Прокопьевск, Мариинский МР, Новокузнецкий МР, Топкинский МО, Тяжинский МР, Яйский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Скончались ещё два человека. Они проживали в Юрге и Новокузнецке.

«У мужчины 1944 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрирован 8 459 случаев коронавируса: 2 112 человек остаются в больницах, 6 253 выздоровели, 85 скончались.


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