Стало известно, какие автобусы будут ходить через новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове

Об этом рассказал мэр города.

Илья Середюк сообщил об изменении трёх транспортных маршрутов в Кемерове. Транспортную доступность в районе нового участка Комсомольского проспекта — от проспекта Химиков до проспекта Ленина будут обеспечивать два автобуса и троллейбус.

«В ближайшее время мы запустим общественный транспорт на новых магистралях. Как и обещали, мы рассмотрели возможности изменения уже действующих маршрутов, чтобы охватывать эту часть города и задействовать новые остановочные павильоны и участки дорог для удобства горожан. Изменения коснутся автобусов маршрутов № 16 и № 19. Эти маршруты будут обеспечивать транспортную доступность всех новых микрорайонов по проспекту Комсомольскому», - сообщил градоначальник в еженедельном выпуске «Кемерово. Неделя».

Также изменится маршрут троллейбуса № 4 — в него добавятся остановки «проспект Химиков» и «проспект Комсомольский». А с увеличением застройки микрорайона увеличится и количество обслуживающих его маршрутов.

Кадр: «Кемерово. Неделя».