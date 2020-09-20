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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 сентября

20 сентября 2020 в 11:19

Общее количество скончавшихся выросло до 87 человек.

На утро 20 сентября в Кемеровской области ещё у 130 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Скончались ещё два человека.

«У мужчины 1936 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.  У женщины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

Выздоровел 51 пациент.

За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано  8 580 случаев коронавируса: 2 189 пациентов остаются под наблюдением медиков, 6 304 выздоровели, 87 скончались.


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