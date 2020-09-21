Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отмечает 59-летие

Он вступил в должность 17 сентября.

21 сентября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отмечает день рождения - главе региона исполнилось 59 лет.

Напомним, он официально вступил в должность 17 сентября года. Ранее, в марте 2018, года Сергей Евгеньевич занял пост заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству, а 1 апреля был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. 9 сентября Сергей Цивилёв одержал победу на досрочных выборах губернатора.

«Сергей Евгеньевич является выпускником Черноморского Высшего Военно-Морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова, которое находится в Севастополе. Он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». С 1978 по 1994 годы Сергей Цивилёв служил в ВМФ России и ушёл в отставку в звании капитана 3 ранга. А с 1995 по 1996 год он работал начальником службы безопасности в филиале Банка «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге. Затем до 2012 года Сергей Цивилёв занимал пост руководителя являлся руководителем юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2013 год работал зампредседателя Совета директоров ООО УК «Колмар» в Москве, а в 2014 году стал гендиректором компании», - приводит справку Газета Кемерова.