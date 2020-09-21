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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 сентября

21 сентября 2020 в 11:29

Умерли два пациента.

По данным на утро 21 сентября в Кемеровской области выявили 124 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло восьми тысяч.

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 17, Прокопьевск — 4, Анжеро-Судженск — 7, Киселёвск — 10, Белово — 7, Лениниск-Кузнецкий — 7, Полысаево — 4, Прокопьевск — 4, Юрга — 4, Берёзовский — 2,  Калтан — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Мариинский район — 10, Тяжинский район — 7, Чебулинский МО — 4, Кемеровский МО — 3, Топкинский МО — 3, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Таштагольский район — 2», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё два человека. Они проживали в Прокопьевске и Анжеро-Судженске.

«Скончались два пациента. У мужчины 1949 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. У мужчины 1983 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

28 пациентов были выписаны.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 6 332 человека. Скончались 89 человек. На лечении остаются ещё 2 283 заболевших. Под наблюдением — 2 360.


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