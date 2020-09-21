Кемеровчанин избил и ограбил бывшую возлюбленную прямо на улице

Инцидент произошел в вечернее время.

В столице Кузбасса Росгвардия задержала местного жителя, который избил и ограбил бывшую возлюбленную. По информации ведомства, инцидент произошёл в вечернее время на улице Сибиряков-Гвардейцев.

«По предварительной информации, 40-летняя горожанка направлялась в магазин, когда на пути встретила бывшего сожителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина попросил у кемеровчанки в долг денежные средства. Получив отказ, подозреваемый ударил заявительницу по лицу, отнял деньги в размере 500 рублей и скрылся», — рассказали в областном Управлении Росгвардии.

Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранительным органам.

При патрулировании улиц сотрудники вневедомственной охраны заметили на остановочном павильоне мужчину в охотничьем камуфлированном костюме, похожего на злоумышленника. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение средней тяжести здоровью и угрозы убийством, 38-летний кемеровчанин. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.