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В Мариинске в ДТП с КамАЗом пострадал ребёнок

21 сентября 2020 в 14:01

Два человека оказались в больнице.

В субботу, 19 сентября: в Мариинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в стоящий КамАЗ.

«В аварии пострадали два пассажира легковушки: 33 и 7 лет соответственно. Пострадавшие доставлены в больницу, медиуи диагностировали у обоих травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГИБДД Мариинска.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей выбирать безопасную скорость движения, безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учётом конкретных дорожных и погодных условий.

 

Фото: ГИБДД Мариинска.


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