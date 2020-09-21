В Мариинске в ДТП с КамАЗом пострадал ребёнок

Два человека оказались в больнице.

В субботу, 19 сентября: в Мариинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в стоящий КамАЗ.

«В аварии пострадали два пассажира легковушки: 33 и 7 лет соответственно. Пострадавшие доставлены в больницу, медиуи диагностировали у обоих травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГИБДД Мариинска.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей выбирать безопасную скорость движения, безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учётом конкретных дорожных и погодных условий.

Фото: ГИБДД Мариинска.