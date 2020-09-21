В Мариинске в ДТП с КамАЗом пострадал ребёнок

Два человека оказались в больнице.
В субботу, 19 сентября: в Мариинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в стоящий КамАЗ.
«В аварии пострадали два пассажира легковушки: 33 и 7 лет соответственно. Пострадавшие доставлены в больницу, медиуи диагностировали у обоих травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГИБДД Мариинска.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей выбирать безопасную скорость движения, безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учётом конкретных дорожных и погодных условий.
Фото: ГИБДД Мариинска.
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