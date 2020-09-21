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В кузбасских городах ввели особый режим обслуживания пенсионеров

21 сентября 2020 в 15:38

Главы Анжеро-Судженска и Киселевска рассказали о режиме работы магазинов из-за коронавируса.

Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко рассказал в соцсетях о нововведениях в ряде магазинов и торговых сетей. Так, чтобы оградить пожилых людей от большого числа контактов и потенциального заражения коронавирусом, они ввели для них специальные часы работы — в самое малолюдное время.

«Считаю правильным, что крупные сетевые торговые точки пытаются разделить поток покупателей и вводят особые «часы для пенсионеров». В «Магните», «Ярче», «Пятерочке», «Мария-Ра» ежедневно с 8:00 до 11:00 действуют льготы для пенсионеров, предоставляются скидки», - сообщил градоначальник.

Сейчас решается вопрос с руководителями розничной торговли о предоставлении аналогичных льгот в других магазинах города.

Подобным образом работают магазины Киселевска. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников. Он пояснил, что данная мера призвана обезопасить пожилых покупателей в период распространения коронавируса, ведь количество заболевших кузбассовцев в возрасте 65+ стремительно растёт.

«На время пандемии коронавирусной инфекции многие продуктовые магазины и торговые сети выделили для посещения своих торговых залов пожилыми покупателями приоритетные часы. Преимущественно, это утреннее время в будние дни», - отметил он.

 

Фото: instagram.com/rybalko_a__n


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