Кемеровчанин изнасиловал потерявшую сознание соседку

Мужчине вынесен приговор.

38-летнего жителя Кемерова осудили за изнасилование. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу, преступление произошло в июне 2019 года. Мужчина употреблял спиртное с соседкой по общежитию.

«Во время застолья горожанин ударил женщину кулаком по голове, из-за этого она потеряла сознание. Злоумышленник совершил в отношении потерпевшей насильственное преступление сексуального характера. Очнувшись, женщина смогла оттолкнуть обвиняемого и выбежать из комнаты», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшей помогли жильцы - они вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали.

Отмечается, что он не сотрудничал со следствием и не признал свою вину. В итоге суд назначил наказание мужчине в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.