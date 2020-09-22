В Кемерове на улице нашли тела двух мужчин

Инцидент произошел 21 сентября.
В понедельник, 21 сентября, в Центральном районе Кемерова на улице обнаружили двух погибших мужчин. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомлённый источник.
«Рядом с гаражами были найдены тела двоих мужчин. Следов насильственной смерти на них не обнаружено», — пишет издание.
В Следственном комитете прокомментировали информацию.
«По предварительным данным, мужчины ранее в течение длительного времени употребляли наркотические вещества. На их телах обнаружили следы ран от инъекций, следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказали в областном СУ СК.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти устанавливается.
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