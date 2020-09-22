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В Кемерове на улице нашли тела двух мужчин

22 сентября 2020 в 09:33

Инцидент произошел 21 сентября.

В понедельник, 21 сентября, в Центральном районе Кемерова на улице обнаружили двух погибших мужчин. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомлённый источник.

«Рядом с гаражами были найдены тела двоих мужчин. Следов насильственной смерти на них не обнаружено», — пишет издание.

В Следственном комитете прокомментировали информацию.

«По предварительным данным, мужчины ранее в течение длительного времени употребляли наркотические вещества. На их телах обнаружили следы ран от инъекций, следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказали в областном СУ СК.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти устанавливается.


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