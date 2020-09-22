В Кемеровской области резко выросло число школ, где выявили коронавирус

Данные привели в министерстве здравоохранения.

С 5 сентября в Кемеровской области среди учителей, учащихся и сотрудников 56 школ региона выявили случаи COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.

По данным ведомства, только за последние двое суток случаи заражения подтвердились в 18 общеобразовательных школах, в том числе в Кемерове, Белове, Гурьевском округе, Прокопьевске, Полысаеве, Беловском районе, Междуреченске, Осинниках, Анжеро-Судженске, Берёзовском и Ленинске-Кузнецком.

«Среди учеников, педагогов и сотрудников общеобразовательных школ региона, в т. ч. 3 школ-интернатов, всего выявлен 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки, по состоянию на 16:00 21 сентября — 29 случаев, — пояснил собеседник издания. Из этих 80 заболевших 21 — среди учеников, 47 — среди преподавательского состава, 12 — среди сотрудников образовательных учреждений. В том числе за последние двое суток — 19 педагогов, 4 сотрудника учреждений и 6 учащихся», - привели данные в министерстве.