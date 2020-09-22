В Новокузнецке бывший начальник колонии и его знакомый отправятся под суд за растрату

Завершено расследование дела в отношении экс-начальника ФКУ ЛИУ-16.

В Кузбассе завершено расследование дела в отношении экс-начальника ФКУ ЛИУ-16 в Новокузнецке и 51-летнего бывшего директора коммерческой фирмы. Их обвиняют в растрате и пособничестве в растрате.

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года между лечебно-исправительным учреждением и фирмой обвиняемого были заключены государственные контракты на откачку жидких бытовых отходов, так как в исправительном учреждении е было централизованной системы канализации.

«Работы выполнялись в меньших объёмах, чем было указано в актах выполненных работ. Оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам с недостоверными сведениями. Из бюджета исправительного учреждения организация получила более 4,5 млн рублей. В итоге об этом стал известно сотрудникам ФСБ», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Заключения экспертов позволили установить, что оплаченные услуги на сумму более 3 млн рублей фактически оказаны не были. Следователем изучались за 10 месяцев записи с камер видеонаблюдения, установленных около территории исправительного учреждения. После чего проводились следственные эксперименты по установлению фактически необходимого времени на закачку отходов в ассенизаторскую машину.

В счёт возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму порядка 1,6 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемые не сотрудничали со следствием и вину не признали. Сейчас дело передано в суд.