Более 500 семей переселили с подработанных территорий в Кузбассе

До конца года должны будут обеспечить новым жильём всего 754 семьи.

В Кузбассе с начала года переселили 553 семьи с подработанных шахтами территорий. Больше всего новосёлов в Прокопьевске, Киселёвске и Анжеро-Судженске.

До конца года должны будут обеспечить новым жильём всего 754 семьи. План 2020 года уже выполнен более чем на 70%.

«Существенные средства на данную программу выделены из федерального бюджета. Но важно, что и угольные компании участвуют в этом процессе, вкладывают средства в повышение качества жизни жителей Кузбасса», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Согласно программе, люди могут на полученные деньги приобрести вторичное жильё, либо построить дом.

Из федерального бюджета было на приобретение жилья выделено уже 840,66 млн рублей из 1,5 млрд рублей запланированных нагод. Также угольные компании на переселение направили 158 млн рублей, общий предполагаемый объём финансирования составляет 291 млн рублей.

«Старое жильё стало непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах в конце 90-х — начале 2000-х годов», - объяснили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса объяснили.