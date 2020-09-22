Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 сентября

Число умерших превысило 90.

По данным на утро 22 сентября в Кемеровской области выявили 125 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 26, Новокузнецк — 22, Междуреченск — 25, Прокопьевск — 14, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Киселёвск — 5, Белово — 3, Мыски — 2, Мариинский район — 5, Кемеровский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Тяжинский район — 2, Прокопьевский район — 1, Яйский район — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, несмотря на рост числе заболевших в трёх городах-антилидерах, новых вспышек коронавируса на данный момент не выявлено.

При этом умерли два человека. У мужчины 1956 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1956 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

152 пациента были выписаны.

Таким образом, за весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 8 829 случаев коронавируса: 2 254 пациента остаются под наблюдением медиков, 6 484 выздоровели, 91 скончался.