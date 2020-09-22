Запотевшее стекло стало причиной гибели кемеровчанки у детской поликлиники

Мать с ребёнком переходили дорогу.

В Кемерове рано утром понедельника, 20 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе возле детской поликлиники на проспекте Ленинградском, 12, сбили женщину с маленьким ребенком.

Как сообщает газета «Кузбасс», удар был такой силы, что 35-летняя женщина погибла на месте, ее двухлетняя дочка в настоящее время находится в реанимации в травмами средней тяжести.

Водитель автомобиля Scoda Rapid, совершивший ДТП, пояснил, что во время движения он включил в салоне печку, и так как окна запотели, он не заметил пешеходов.

«В настоящее время в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.