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Запотевшее стекло стало причиной гибели кемеровчанки у детской поликлиники

22 сентября 2020 в 12:40

Мать с ребёнком переходили дорогу.

В Кемерове рано утром понедельника, 20 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе возле детской поликлиники на проспекте Ленинградском, 12, сбили женщину с маленьким ребенком.

Как сообщает газета «Кузбасс», удар был такой силы, что 35-летняя женщина погибла на месте, ее двухлетняя дочка в настоящее время находится в реанимации в травмами средней тяжести.

Водитель автомобиля Scoda Rapid, совершивший ДТП, пояснил, что во время движения он включил в салоне печку, и так как окна запотели, он не заметил пешеходов.

«В настоящее время в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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