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В Кемерове на месте снесённой медакадемии построят дом

22 сентября 2020 в 14:15

Соответствующее разрешение выдали власти города.

Администрация Кемерова разрешила построить на земельном участке на месте бывшей медакадемии многоквартирный дом.

Ранее что власти провели опрос среди жителей центральной части района.

«Около 70% респондентов высказались за то, чтобы разместить на этом земельном участке многоквартирный жилой дом с некоммерческими помещениями на первом этаже. При этом будет сохранена его архитектурная целостности с улицей 40 лет Октября», - сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Николая Хаблюка,

О разрешении на строительство говорится в постановлении мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:24:0301013:273, расположенного в Кировском районе города Кемерово, ул. 40 лет Октября, 6 — «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), территориальная зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж 1)», — сказано в документе.


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