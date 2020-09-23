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Кемеровчан призвали сообщать о «неработающих» терминалах в транспорте

23 сентября 2020 в 09:44

Служба контроля УЕЗТУ регулярно проводит рейды для выявления подобных ситуаций.

В столице Кузбасса действует автоматизированная система оплаты проезда «Электронный проездной». В рамках неё в общественном транспорте установлены платёжные терминалы для оплаты проезда электронными транспортными картами

Как отметили в УЕЗТУ, проезд можно оплатить бесконтактным способом как в муниципальном транспорте, так и на автобусах коммерческих перевозчиков, где установлена система «Электронный проездной», а на окнах размещены соответствующие наклейки. Перевозчикам, подключившимся к данной системе, выданы терминалы в необходимом количестве с дополнительным резервом в объёме 10-15% от общего количества для оперативной замены сломанных терминалов.

«Заявляя о неисправности терминала и призывая пассажиров оплачивать проезд наличными или осуществлять безналичные платежи «по номеру телефона», водитель преследует цель хищения и присвоения денежных средств работодателя. Подобные случаи являются нарушением договорных отношений между оператором системы «Электронный проездной» и перевозчиком», — сообщили в ведомстве.

Служба контроля УЕЗТУ регулярно проводит рейды для выявления подобных ситуаций.

Также о «неработающих» терминалах могут сообщать сами пассажиры по телефону 57-46-57. При этом нужно указать номер маршрута, дату, время и госномер автобуса.


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