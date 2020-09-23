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Кузбассовец до смерти забил лопатой знакомого

23 сентября 2020 в 10:25

Инцидент произошел в ходе застолья в Топках.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Топки. По версии следствия, в мае он зверски убил 54-летнего мужчину.

Тогда обвиняемый пил алкоголь со своим знакомым на приусадебном участке своего дома. Во время застолья мужчины поругались.

«Гость оскорбил хозяина нецензурной бранью, в ответ тот взял лопату и несколько раз ударил обидчика по голове. Потерпевший попытался убежать от него, однако обвиняемый догнал его и нанес ему ещё несколько ударов лопатой по голове. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание», - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Злоумышленник дошёл до соседей и сам рассказал им о произошедшем. Они вызвали сотрудников полиции и «скорую помощь», однако медики не смогли спасти потерпевшего – спустя несколько дней он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд.


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