Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 сентября

Зафиксирован новый рекорд заболеваемости, умерли три человека.

По данным на утро 23 сентября в Кемеровской области выявили 136 новых случаев заражения COVID-19.

Кемерово стал лидером по числу новых заражённых коронавирусом за сутки – здесь выявили 30 заболевших. Также в тройку лидеров попали Прокопьевск (18) и Анжеро-Судженск (13).

При этом умерли три человека.

«У мужчины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения из Мариинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У женщины 1960 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и патологией печени», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

117 пациентов были выписаны.

Всего, по последним данным, в регионе зарегистрировано 8 965 заражённых коронавирусом, из них 6 601 выздоровел, 94 скончались.