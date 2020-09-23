В Новокузнецке водитель иномарки сбил двух детей на самокате и уехал с места ДТП

Он отвез подростков до аптеки и домой.

В Новокузнецке водитель Mitsubishi Lancer сбил двух детей, выезжая из дворовой территории через арку. Авария произошла 21 сентября в 15:50 на улице Кирова.

По предварительным данным, водитель наехал на двух несовершеннолетних, которые ехали по тротуару на электросамокате. После происшествия он довёз подростков до аптеки, а потом — домой. В ГИБДД автомобилист обращаться не стал. О случившемся стало известно, когда один из детей обратился в больницу из-за полученной травмы.

«Вечером в дежурную часть Госавтоинспекции поступил сигнал из медицинского учреждения о том, что к ним обратился несовершеннолетний, получивший травму в результате ДТП. После проведённых розыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля, совершивший наезд, для дачи пояснений его пригласили в ГИБДД Новокузнецка», — сообщили в ГИБДД Новокузнецка.

По факту аварии проводится административное расследование. В отношении водителя составили административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Фото: ГИБДД Новокузнецка.