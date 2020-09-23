Власти планируют изменить границы Кемерова

Законопроект уже одобрил парламент Кузбасса.

Депутаты предложили изменить картографическое и координатное описание двух муниципальных образований — города Кемерово и Кемеровского муниципального округа. Соответствующий законопроект представил председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров представил на сессии областного парламента.

«Практической целью предлагаемых изменений границ является обеспечение строительства кольцевой дорожной авторазвязки на пересечении улиц Терешковой и Тухачевского», — пояснил Николай Сенчуров.

Он пояснил, что в результате к городу прирезается территория площадью 11 227 кв. м. Для поддержания баланса площадей муниципальных образований из земель города Кемерово муниципальному округу выделяется равнозначная по площади территория в районе очистных сооружений КАО «Азот». Он подчеркнул, что принятие данного закона обеспечит развитие транспортной структуры областного центра. Депутаты парламента Кузбасса предлагаемые изменения поддержали.

Отмечается, что предлагаемые изменения не меняют границы населённых пунктов в обеих территориях и никак не касаются их жителей.