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В Новокузнецке трёхлетняя девочка ушла из детского сада и пропала

23 сентября 2020 в 14:13

В поисках участвовали полицейские и сотрудники дошкольного учреждения.

Инцидент произошел в детском саду в Центральном районе Новокузнецка. Вол время прогулки трёхлетняя девочка ушла с территории и пропала.

В поисках ребенка участвовали полицейские и сотрудники дошкольного учреждения.

«Ребёнка нашли в магазине. Сотрудники торговой точки сообщили в дежурную часть о том, что девочка находится без сопровождения взрослых. В это же время сотрудники детсада заметили отсутствие ребёнка и сами организовали поиски», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку проводят по данному факту проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.


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