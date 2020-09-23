Житель Ижморки в свой день рождения до смерти избил гостя

Драка произошла прямо в ходе застолья.

В Ижморском районе 63-летний мужчина отправится под суд за избиение до смерти своего знакомого. В январе 2020 года, отмечал свой день рождения, он напал на гостя.

Тогда кузбассовец распивал алкоголь в компании знакомых и во время застолья стал предъявлять претензии одному из гостей. Он обвинил его в том, что тот купил за его деньги алкоголь, а сдачу отдал не всю. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого хозяин дома потребовал, чтобы гость ушёл, но тот отказался.

«Тогда мужчина избил его руками, ногами и палкой по голове. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте преступления. Тело обнаружила знакомая, которая пришла в гости к хозяину дома, и вызвала скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, вызвали следственно-оперативную группу», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый нанёс потерпевшему порядка 27 ударов палкой по голове и телу.

Отмечается, что со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.