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Под Кемеровом завершилось строительство первого этапа нового полигона ТКО

23 сентября 2020 в 16:11

Пуск полигона в эксплуатацию намечен на 1 ноября 2020 года.

В Кузбассе завершено строительство первого этапа нового полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

Отмечается, что новые объект строится по самым современным технологиями, исключающим загрязнение окружающей среды, он спроектирован с учётом розы ветров и удалён от населённых пунктов.

«Место для его размещения в двух километрах западнее Кемерова было выбрано с учётом особенностей почвы. На водоупорный глиняный слой уложен защитный экран из геосинтетических материалов. Такой комплекс обеспечит 100% защиту подземных вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ. Поверх геомембраны находится защитный слой из суглинка и щебенки для проезда спецтехники, что предотвратит механическое воздействие на защитный экран и сохранит его целостность», — пишет издание.

Мусор на полигоне будут увлажнять, чтобы избежать его возгорания. По мере накопления отходы будут изолировать с помощью грунта из переработанных стройматериалов — это позволит избежать выноса мусора за пределы зоны складирования.

Новый полигон будет обслуживать Кемерово, Берёзовский, а также Кемеровский и Топкинский муниципальные округа. За год здесь планируется обрабатывать не более 200 000 тонн ТКО.

Ранее проект полигона прошёл необходимую экологическую экспертизу. Пуск полигона в эксплуатацию намечен на 1 ноября 2020 года.

 

Фото: администрация Кемеровской области.


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