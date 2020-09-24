В Кемерове откроется новый торговый центр

Он разместится в Заводском районе.

Ещё один крупный торговый центр готовится к открытию в Кемерове.

ТЦ получил название «Торговая галерея «Южный квартал», и разместится в Заводском районе города, на Автозаводской улице, на месте бывшего авторемонтного завода.

«Пока руководство торгового центра не комментирует параметры новой площадки и сроки её открытия, но, предположительно, открытие состоится до конца 2020 года», - пишет «Авант-партнёр» со ссылкой на информированный источник.

По сведениям издания, в ТЦ разместятся рыбный и мясной рынки, а также производители и поставщики со своими отделами.

В настоящее время на прилегающей территории «Южного квартала» завершаются работы по благоустройству. «Южный квартал» планирует открытие нового торгового центра не позднее декабря.